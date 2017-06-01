إبراهيموفيتش يرغب في الاستمرار مع مانشستر يونايتد يونايتد

أكد وكيل أعمال #زلاتان_إبراهيموفيتش، مينو رايولا، أن المهاجم السويدي يرغب في الاستمرار مع #مانشستر_يونايتد في الموسم الجديد، وأنه سيجتمع مع إدارة النادي الإنكليزي الأسبوع المقبل لمناقشة مستقبله.

وكان إبراهيموفيتش (35 عاماً) قد تعاقد مع اليونايتد الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان بعقد يمتد لـ12 شهراً قابل للتجديد لموسم إضافي.

وسجل اللاعب الدولي السابق في موسمه الأول في إنكلترا 28 هدفاً في 46 مباراة لعبها بقميص “الشياطين الحمر” في كل المسابقات، قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال مباراة إياب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي أمام أندرخلت البلجيكي على ملعب أولد ترافورد في 20 أبريل (نيسان) المنقضي، ليبتعد عن الملاعب لـ6 أشهر.

وصرح رايولا لإذاعة توك سبورت البريطانية أن إبرا “يرغب في البقاء في إنكلترا واللعب بأعلى مستوى (له)، وإذا كان يرى أنه لاعب مهم في مانشستر يونايتد، فلم لا يبقى معه؟”.

وأضاف وكيل السلطان أن زلاتان “يمكنه أيضاً أن يكون لاعباً مهماً لنادي كبير آخر، ولكني أعتقد أن الخيار الأكثر احتراماً هو التحدث أولاً مع مانشستر يونايتد، ومعرفة ما يريده كافة الأطراف”.

يذكر أن اللاعب الدولي السابق حضر من مدرجات ملعب فريندز أرينا بعاصمة بلاده ستوكهولم فوز فريقه الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي بعدما فاز في النهائي على أياكس الهولندي بهدفين نظيفين.

وتابع رايولا: “تلقينا الكثير من العروض.. وعلينا أن ندرسها، استمتع (إبرا) كثيراً بموسمه مع اليونايتد، والآن علينا أن نفكر في الأمر مع النادي، ونرى ما يمكن أن يجلبه لنا المستقبل، الأهم الآن هو أن يتعافى” من إصابته.

وتناقلت الكثير من التقارير الصحافية اهتمام عدة أندية بضم زلاتان في الموسم القادم، وعلى رأسها لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي الذي لعب له كل من النجوم: ديفيد بيكهام وروبي كين ولاندون دونوفان وستيفين جيرارد وآشلي كول، وغيرهم. ( EFE )

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