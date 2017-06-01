الأمم المتحدة تعرض أرقاماً مأساوية عن الأطفال في سوريا

قال ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الأطفال من بين أكثر ضحايا الحرب السورية تعرضا للقتل والتهجير.

وقدم أوبراين سلسلة أرقام وثقتها المنظمة الدولية خلال جلسة مجلس الأمن، أمس، وقال إن قرابة سبعة ملايين طفل سوري يعيشون حاليا تحت خط الفقر، وهناك نحو 1.75 مليون طفل لا يذهبون إلى المدارس.

وتابع أنه يُحتمل أن يترك نحو 1.35 مليون طالب دراستهم، مشيرا إلى أن ثلث المدارس تعرضت للدمار أو التخريب.

وقال أوبراين إنه حتى لو كانت المدارس بحالة مقبولة، فإن رُبعها لن يكون قادرا على فتح الأبواب لاستقبال الطلاب، لأن ربع المدرسين غادروا وظائفهم.

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