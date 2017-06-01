الإعلام الروسي : في عيد الطفل العالمي .. عسكريون روس يقدمون الهدايا للأطفال في ميتم بمدينة حلب ( فيديو )

\u0627\u0644\u0625\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0631\u0648\u0633\u064a:\u0641\u064a \u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0637\u0641\u0644 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a .. \u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0648\u0646 \u0631\u0648\u0633 \u064a\u0642\u062f\u0645\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0647\u062f\u0627\u064a\u0627 \u0644\u0644\u0623\u0637\u0641\u0627\u0644 \u0641\u064a \u0645\u064a\u062a\u0645 \u0628\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u062d\u0644\u0628(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n\r\n
وقاحة الروس والنظام المجرم وايران تعدت الحدود فانتم من جعل هؤلاء الاطفال ايتاما وانتم من قتل اباءهم سواء كانوا في صفكم او في الطرف الثاني ولست ادري كيف وصلت بكم الجرأة ان تقدموا هدايا لمن جعلتموهم ايتاما