السعودية تستورد ألف حافلة ألمانية لمشروع النقل العام بالرياض

وقعت الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة اتفاقية مع شركتي “مرسيدس بنز” و “مان” الألمانيتين، لاستيراد ألف حافلة لصالح القطاع العام في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النقل الجماعي السعودية، خالد الحقيل، الثلاثاء، “إن الحافلات المتفق عليها تم تصميمها بمواصفات حديثة تلائم مشروع حافلات الرياض بشكل خاص”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول.

ويعتبر مشروع النقل العام في الرياض، من أبرز مشروعات النقل، بجانب مشروع المترو الذي تم إنجاز 48% منه.

وتبلغ قيمة عقد تشغيل مشروع النقل العام حوالي ملياري دولار، لمدة 12 عاماً.

يذكر أن شركة النقل الجماعي السعودية، تمتلك 80% من الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة.

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