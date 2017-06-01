السعودية : مليون ريال و السجن 24 شهراً عقوبة إفشاء معلومات ” الضريبة المضافة “

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مشروع نظام الضريبة المضافة أقر فرض غرامات تصل لمليون ريال أو السجن سنتين على موظفي الهيئة أو العاملين فيها، في حال أدينوا بإفشاء المعلومات السرية للأشخاص الخاضعين للضريبة.

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن المشروع يفرض غرامات تبدأ من عشرين ألف ريال على الموظفي، عند ارتكابهم مخالفة متعمدة بإفشاء المعلومات، مع إحالتهم إلى المحكمة الإدارية.

ويعاقب كل شخص تخلف عن التقدم بطلب التسجيل بمبلغ عشرة آلاف ريال، كما يغرم من تقدم بإقرار ضريبي خاطئ ينطوي عليه التقليل من الضريبة المستحقة، بغرامة تقدر بـ 50 % من الضريبة.

ويغرم المتأخر 365 يوماً عن سداد مبلغ الضريبة بـ 25 % من قيمة الضريبة، و 10 % لمن تأخر ما بين 90 إلى 365 يوماً، و 10 % لمن تأخر في الفترة ما بين 30 إلى 90 يوماً، و 5 % لمن تأخر ضمن أول ثلاثين يوماً.

وحدد النظام عقوبات لمن لم يسجل أغراض ضريبة القيمة المضافة، أو قدم رقماً تعريفياً غير صحيح، بمبلغ ألف ريا أو ضعف ضريبة القيمة المضافة المتسحقة أيهما أكبر، على أن لا تتجاوز عشرين ألف ريال بحق من قدم رقماً تعريفياً غير صحيح.

وسمح نظام الضريبة الانتقائية لواضعي اللائحة التنفيذية بإقرار آلية أو نظام خاص لرد الضريبة للسياح القادمين إلى السعودية، الذين لهم حق استرداد الضريبة التي دفعت قيمتها في المملكة.

عكس السير