القبض على مخمور أزعج الشرطة الأميركية بالمكالمات

قالت الشرطة الأميركية إن رجلا من ولاية #بنسلفانيا اتصل مرارا بخدمة الطوارئ بينما كان تحت تأثير الكحول وبحاجة إلى شخص يتحدث معه.

وذكرت الشرطة إن لارى كيزر (51 عاما) اتصل بالطوارئ لأول مرة في حوالي العاشرة والنصف من مساء الجمعة، طالبا التحدث مع ضابط شرطة، من دون الحاجة إلى استدعاء الطوارئ.

ووفقا لـ “أسوشيتدبرس” فقد عاود كيزر الاتصال 5 مرات أخرى، الأمر الذي استدعى قوة من الشرطة إلى منزله في بلدة وايتهول الشمالية بعد منتصف الليل.

وقال الرجل للضباط إنه شرب العديد من الجعة لأنه كان منزعجا من مشاكله العائلية، وتعهد كيزر بعدم الاتصال مجددا بالشرطة، إلا إذا كان هناك حالة طوارئ حقيقة تستدعيهم.

لكن الرجل كرر الاتصال بالطوارئ بعد دقيقة واحدة فقط من مغادرة الضباط، وقد ألقي القبض على كيزر، ليواجه اتهامات باستدعاء الطوارئ عمدا لأسباب غير طارئة.

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