بالفيديو .. أول شجرة ” واي فاي ” بنافورة مياه

دشنت مدينة #نيافر الفرنسية أول شجرة شمسية اصطناعية في #أوروبا تنتهي فروعها بأوراق شمسية مربعة الشكل تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية تخزنها لاستخدامها في شحن الهواتف الذكية، محاطة بمقاعد ليستريح عليها المارة ويستظلون بظلها المنتج للطاقة المتجددة.

وتعتبر مدينة نيافر، الواقعة على نهر لوار بفرنسا، أول مدينة أوربية تزرع هذه الشجرة التي تعد رمزاً لانخراط العالم الرقمي داخل المدينة، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 “الإماراتية، فالشجرة مزودة بمقاعد يجلس عليها المستخدمين، ومنافذ “يو إس بي” لشحن الهواتف الذكية ونافورة مياه ومنفذ للمياه لروي ظمأ الحيوانات الأليفة.

وتعد أبرز ميزة لهذه الشجرة تزويدها المارة المستخدمين بإنترنت مجاني عبر شبكة واي فاي مجانية تتيح الدخول إلى الإنترنت وتصفح المواقع، بالإضافة إلى أنها مصدر للإضاءة في المساء، ومدمج بها شاشة “إل سي دي”، بحسب الشركة الفرنسية “جي سي ديكو” المسؤولة عن تطوير وتثبيت هذه الشجرة.

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