بوتين يتحدث عن ” احتمال انقسام سوريا “

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن قلقه من احتمال انقسام سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين، في منتدى الاقتصاد الدولي المنعقد بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وأكد بوتين ضرورة الحرص على عدم تشكيل مناطق خفض التوتر في سوريا نموذجاً لتقسيمها مستقبلاً، بل يتوجب أن تكون نموذجاً للحوار السياسي حول مستقبل البلاد وحماية وحدة أراضيها.

وأوضح أن بلاده تتشاطر الرأي مع تركيا في قضايا كثيرة تتعلق بالملف السوري، مبيناً أنه لولا التفاهم التركي الروسي لما كان أن يتحقق وقف إطلاق النار أو التوصل لاتفاق مناطق خفض التوتر.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن بلاده تدرك هواجس تركيا بخصوص تنظيم ب ي د/ بي كا كا، وأن روسيا تحرص على التصرف إيجابيا تجاه هذه الحساسية. (ANADOLU)

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