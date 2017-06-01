بول بوغبا يشكر السعوديين على حسن الضيافة .. و يؤكد : سأعود قريباً ( فيديو )

وجه #بول_بوغبا، لاعب #مانشستر_يونايتد والمنتخب الفرنسي، الشكر لـ #السعودية على استقباله خلال الفترة الماضية خلال تواجده في #مكة_المكرمة، من أجل أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال بوغبا خلال رحيله عن الأراضي المقدسة في فيديو تداوله رواد مواقع تويتر: “السلام عليكم، أردت أن أشكر كل من في السعودية على جعلها زيارة رائعة وإن شاء الله سأعود قريبًا وأراكم مرة أخرى”.

وحرص العديد من المعتمرين على التقاط الصور التذكارية مع اللاعب الأغلى بالعالم، حيث ظهر بوغبا وهو يفطر في رمضان بحرم المسجد الحرام بمكة، أثناء تأديته مناسك العمرة، وكتب بوغبا عبر حسابه بموقع إنستغرام خلال زيارته : ” أجمل شيء شاهدته في حياتي”.

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