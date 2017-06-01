حكم بإعدام سبعة في الكويت اختطفوا واغتصبوا فتى يعاني من اضطرابات عقلية

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق سبعة أشخاص دينوا باختطاف و #اغتصاب فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، ويعاني من اضطرابات عقلية، بحسب ما أفاد محامي الفتى الكويتي.

وقال المحامي ابراهيم البطحاني لوكالة فرانس برس إن عملية الاختطاف وقعت في أيلول من العام الماضي، حين اختطف المتهمون السبعة الفتى وقاموا باغتصابه.

وأضاف أن المتهمين قاموا أيضا بتصوير عمليات الاغتصاب بالهاتف النقال، وهددوا الصبي بنشر التسجيلات المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي اذا قرر فضح أمرهم.

وتتراوح اعمار المحكوم عليهم بين 18 و33 عاماً، وهم أربعة كويتيين، ويمني، وعراقي، وشخص من البدون.

ووصف المحامي الحكم بأنه “تاريخي وجريء”، لافتاً إلى أن محكمة الاستئناف رفضت حكماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهمين، أصدرته محكمة درجة أولى في نيسان الماضي.

وسيصدر الحكم النهائي عن محكمة التمييز. (AFP)

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