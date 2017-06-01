سخرية واسعة من الرئيس الأمريكي ترامب بسبب تراقصه و حركاته المضحكة خلال أداء النشيد الوطني ! ( فيديو )

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة من السخرية والانتقادات اللاذعة مرة أخرى، عندما شوهد وهو يتراقص ويغني أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي خلال احتفال أقيم في واشنطن الاثنين الماضي، بمناسبة ذكرى جنود أمريكيين قضوا في الحروب، وهي ذكرى من المفترض أن يكون جدياً فيها.

وأظهر فيديو تم تداوله على على نحو واسع، ترامب وهو يتراقص ويضرب يده على صدره ويغني مع النشيد، في حين شوهد وزير دفاعه جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد، وهما يقفان بصمت وجدية بجانبه.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية، نقلاً عن صحف أمريكية: “يبدو أن ترامب لم يفهم الرسالة جيداً ولم يدرك جدية الحدث اذ استمر في التراقص والغناء مع النشيد الوطني”.

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ووصف معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي ترامب بأنه “يتصرف مثل الأطفال”، وقال أحدهم إن “ترامب يغني على أنغام النشيد الوطني في حين ماتيس يبدو وكأنه على وشك البكاء”.

وفي تعليق على تويتر، قال معرف باسم “المقترع لصالح ترامب”، إن “أسر هؤلاء الجنود أصيبوا بالصدمة تجاه التصرف الطفولي لهذا الرئيس”، وأضاف آخر: “كان يبدو مثل رجل عجوز ثمل .. في الحقيقة إن هذا الرئيس هو عار وطني”.

وقال ثالث: “كان على ترامب أن يظهر احترامه لأسر الجنود .. كل ما كان عليه فعله أن يقف ساكناً، لا أن يظهر بمظهر الأحمق”، وأضاف رابع: “عظامي رجفت من هذا التصرف .. لا أعرف ماذا كان يفعل لكن تصرفه هذا أظهره كطفل عمره عامان”.

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وعلق آخرون بالقول إن “ذلك أعجبهم كثيراً وأدهشهم معرفة ترامب بكلمات النشيد الوطني وتسائلوا اذا كان أوباما يعرفها”.

وعقد البعض مقارنة بين ترامب وأوباما عند سماع النشيد الوطني للولايات المتحدة، لافتين إلى أن “أوباما دائما يقف حزينا على عكس ترامب الذي يغني واضعا يده على قلبه”.

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