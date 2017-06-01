صحيفة ألمانية : الشرطة تقبض على شاب سوري لديه تاريخ حافل بمحاولة الاعتداء على عناصرها !

قالت صحيفة ألمانية، إن الشاب السوري المشهور بالاعتداء على الشرطة عاد إلى الواجهة مجدداً، في ناومبورغ الواقعة بولاية ساكسن أنهالت، شمالي ألمانيا.

وأضافت صحيفة “ميتل-دويتشه تشايتونف”، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشاب السوري (أحمد) اعتقل مجدداً، بسبب مقاومته لرجال الشرطة ورفضه الانصياع لأوامرهم.

وأوقف دورية شرطة سيارة كان فيها أحمد وشقيقه، والذي كان بدوره يقود السيارة.

وأوضحت الصحيفة، أن أحمد قاوم الشرطة “بشكل وحشي” وشتمها، بعد أن اندلعت مواجهة بين الطرفين على إثر رفضه لإيقاف الفيديو الذي كان يصوره أثناء عمل الشرطة.

ويقبع أحمد حاليا بالسجن، ريثما يتم النظر في أمره.

وليست هذه المرة الأولى التي يتورط بها أحمد بمشاكل مع الشرطة، حيث هدد منذ أسابيع رجال الشرطة داخل مركز لهم، وله تاريخ طويل معهم بحسب الصحيفة، كما أن عائلته متورطة “بأنشطة سوداوية” منها المخدرات.

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عكس السير