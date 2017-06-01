صحيفة روسية تتلقى تهديداً بعد نشر خبر مقتل روسي في سوريا !

قالت صحيفة في منطقة سيبيريا الروسية، الأربعاء، إنها تلقت تهديداً بعدما نشرت خبر مقتل متعاقد عسكري روسي في سوريا.

وكانت صحيفة “كورير.سريدا.بيردسك” ذكرت أن يفجيني ترتياكوف (36 عاماً) قتل في حمص يوم 15 أيار، وأن جثمانه وصل إلى بلدته بيردسك الأسبوع الماضي.

ودفن الجثمان الذي وصفته الصحيفة بأن به حروق شديدة يوم الثلاثاء.

ويتكتم المسؤولون الروس على خسائر الجيش في الحملة. والصحفيون في الأقاليم يكونون في الغالب أول من يكشف معلومات عن جنازات مقاتلين في بلدات وقرى نائية.

وقالت رئيسة التحرير، جالينا كومورنيكوفا، إن رجلاً اتصل بمكتب التحرير بعد نشر القصة وهدد بالقدوم والتعامل مع رئيسة التحرير ومع غيرها من الصحفيين.

وأكدت: “قدم نفسه وقال إنه يعمل لجهاز الأمن الاتحادي وإنه من غير المسموح نشر أخبار عن سوريا” مضيفة أنه لم يأت للصحيفة.

ولم يجب جهاز الأمن الاتحادي الروسي ولا وزارة الدفاع على طلبات للتعليق. (REUTERS)

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