غريزمان : أنا سعيد في أتلتيكو مدريد

قال مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي #أنطوان_غريزمان ، إنه “سعيد” وفي حالة “جيدة” في ناديه الحالي، وأنه تحدث مع المدرب #دييغو_سيميوني وزميليه كوكي ودييغو غودين، مشيراً إلى أن مسألة مستقبله في “يد رئيس” النادي.

وقال غريزمان في تصريحات تلفزيونية: “أنا في وضع جيد بالنادي ووكلائي يتحدثون مع أتلتيكو، وسنرى ما سيحدث”، مشيراً إلى أن مستقبله “سيتحدد هذا الصيف”، وأكد من جديد أنه سعيد مع “الروخيبلانكوس”.

وقال: “تحدثت مع مدربي (دييغو سيميوني) ومع كوكي وغودين، الأمر في أيدي رئيس النادي، سنرى كيف سيمضي الأمر”.

ويجري غريزمان مفاوضات حالياً مع الأتليتي لتمديد عقده الذي ينتهي في 2021 وأثار الشكوك الأسبوع الماضي حول استمراره بالإشارة إلى أن احتمالية رحيله لمانشستر يونايتد تقارب 60%. ( EFE )

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