كادت تتسبب بكارثة .. شباب سعوديين يقومون بإخراج أسطوانات غاز من محل يحترق ( فيديو )

وثق مقطع فيديو تطوع شباب سعوديين لإطفاء حريق اندلع ليلاً في مخبز بأحد الأحياء السكنية، حيث نجحوا في إخراج أسطوانات غاز من المحل قبل وصول النيران إليها وحدوث ما لا تحمد عقباه.

وأظهر الفيديو الشباب وهم يهرولون باتجاه الحريق محاولين كسر الأقفال والدخول للمحل، في حين قاموا أيضا بإخلاء سكان العمارة الذين كانوا نياما.

وفي المقطع الذي أوردته قناة العربية ، تكلم أحد الشباب عن إخراج كافة الأسطوانات من المخبز قبل وقوع الكارثة، في حين شرع أحدهم في استخدام طفاية الحريق للسيطرة على ما تبقى من نيران وذلك قبل وصول الدفاع المدني.

وأنشأ مغردون وسماً في تويتر باسم #إنقاذ_مخبز_حارة_السفاح، مشيدين بشجاعة الشباب ومطالبين بتكريمهم.

عكس السير