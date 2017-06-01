كريستيانو رونالدو يعبر عن غضبه من صافرات الاستهجان

وجه #كريستيانو_رونالدو انتقادات لاذعة لجماهير #سانتياغو_برنابيو، التي كانت قد أطلقت ضده صافرات الاستهجان في العديد من المباريات بسبب تراجع مستواه.

حيث قال في حديث لقناة “لا سيكستا” الإسبانية “لدي الكثير من الصبر، لكن في أغلب المرات صافرات الاستهجان تكون غير منطقية، أكره الأمر حين أبذل 100 في المائة من طاقتي وفي النهاية يتم التصفير علي في ملعبي”.

و أضاف وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز : “في بعض الأحيان أكون في حاجة للدعم من الخارج لكن لا أحصل عليه. في مانشستر لم يسبق أبدا أن أطلقوا علي صافرات الاستهجان في ويمبلي. عقلية مختلفة. أنا سعيد في إسبانيا لكن أحتفظ بذكريات رائعة في مانشستر”.

وعن النهائي قال “نحن دائما المرشحون الأبرز، ريال مدريد مرجعية في هذه البطولة، نؤمن أننا الأفضل، مع احترامنا للخصم، دعونا نحاول إثبات ذلك”.

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