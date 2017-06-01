ماركيزيو : يوفنتوس جاهز لمواجهة ريال مدريد

أكد لاعب وسط #يوفنتوس الإيطالي #كلاوديو_ماركيزيو، أن فريقه غير “من طريقة أدائه في بطولة أوروبا” خلال السنوات الأخيرة، وأنه يدخل نهائي دوري الأبطال أمام #ريال_مدريد الإسباني يوم السبت المقبل بـ “ثقة كبيرة” في حظوظ الفوز باللقب.

وأبرز ماركيزيو أن خسارة نهائي البطولة الأعرق في القارة العجوز في 2015 أمام برشلونة الإسباني ساهم كثيراً في تطور كتيبة “البيانكونيري” ذهنياً، وأن الجميع يشعر بجاهزيته لخوض المباراة المقبلة أمام الفريق الملكي.

وصرح في مقابلة مع شبكة ميدياست بريمييم المحلية: “لدينا ثقة كبيرة لأن أدائنا في البطولة الأوروبية تغير كثيراً خلال العامين الماضيين، التفاصيل هي ما تحسم المباريات النهائية، ولكن الثقة بالنفس يمكن أن تأتي بقليل من الحظ”.

وشدد اللاعب الدولي كثيراً على الخبرة التي اكتسبها الفريق من نهائي 2015 أمام البلاوغرانا.

وقال في هذا الصدد: “نهائي 2015 جعلنا نؤمن بقدرة هذا الفريق على اللعب أمام أفضل الفرق في أوروبا ومحاولة الفوز باللقب، الثقة هي ما كنا نفتقده من قبل”.

كما أثنى ماركيزيو بمنافسهم في المباراة النهائية، ريال مدريد، وتحديداً، البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والإسباني إيسكو ألاركون.

وأتم: “رونالدو تغير كثيراً في السنوات الأخيرة، بات يلعب أكثر كمهاجم أكثر من (الفرنسي كريم) بنزيما، لقد أصبح يدخل كثيراً داخل المنطقة ويزيد من معاناة أي دفاع، يجب علينا الحذر، هو لاعب كبير للغاية، مثل إيسكو ومودريتش”. ( EFE )

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