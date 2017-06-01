مانشستر سيتي يحدد الثلاثية هدفاً لغوارديولا الموسم المقبل

حدد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة #مانشستر_سيتي الإنكليزي لكرة القدم إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا هدفا للنادي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وفشل المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ في إحراز أي لقب في موسمه الأول مع النادي وأنهى الدوري المحلي في المركز الثالث خلف البطل تشيلسي وتوتنهام وخرج من الدوري الثاني لدوري الأبطال على يد موناكو الفرنسي، الا ان مسؤولي النادي واثقون من قدرة غوارديولا على تكرار نجاحاته السابقة التي شملت إحراز 21 لقبا مع برشلونة وبايرن.

وقال المبارك في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي: سنحاول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وهذا هو هدفنا.

وأضاف: طموح إحراز دوري الأبطال والأمل في تحقيق ذلك، هو حلم يحفزني كل يوم، مع إدراكي بقدرتنا على تحقيق ذلك، وحلم تحقيق الثلاثية، نعم. أريد ان نحقق الثلاثية، ولنحاول تحقيق الرباعية، علينا أن نتطلع إلى ذلك. أنا لدي ذلك، من دون شك. الشيخ منصور يدفعني يوميا باتجاه ذلك، وتنظر إلى النادي، وترى ذلك في عيني بيب وكل الموجودين.

وشدد المبارك: غوارديولا يريد تحقيق هذا الأمر وهذا ما أحبه فيه قد لا نتمكن من تحقيق ذلك، لكنني أؤكد لكم أننا سنسعى.

وأكد المبارك أن مالكي النادي لن يوفروا أي جهد لتحقيق ما يصبو إليه الفريق، ومنه القيام حديثا بضم صانع ألعاب موناكو البرتغالي برناردو سيلفا.

وأضاف: نحن على المسار الصحيح. لدينا مدرب كبير، ونعمل جميعا خلفه، ندعمه وسنقوم بما علينا هذا الصيف، والسنة المقبلة ستكون هائلة بالنسبة إلينا. التوقعات كبيرة، الطموحات كبيرة. ( AFP )

عكس السير