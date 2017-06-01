مبتكر ” أندرويد ” يطلق مساعداً منزلياً منافساً لـ ” غوغل هوم “

أعلنت شركة “اسينشل” الناشئة التي أسسها مبتكر نظام التشغيل #أندرويد، أندي روبين، عن مساعد منزلي جديد قالت إنه يمتاز عن المنافسين، وذلك إلى جانب أول هاتف ذكي من إنتاج الشركة.

وقالت الشركة إن المساعد المنزلي الجديد، الذي أطلقت عليه اسم “اسينشل هوم”، يأتي في إطار تركيزها على تقديم المساعد المنزلي “الذي يجعلك فخوراً بعرضه في منزلك. فلا مربعات، ولا أنابيب، أو أضواء غريبة”.

ويقدم “اسينشل هوم” الجديد، الذي يأتي تحت شعار “وجه لطيف لمنزلك”، شاشة دائرة تلقائية التشغيل، تتيح للمستخدمين الوصول إلى أنواع مختلفة من المعلومات والخدمات، وذلك عن طريق النقر على الشاشة أو الأوامر الصوتية، أو حتى النظر إلى الشاشة، بحسب قول الشركة.

وقالت “اسينشل وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “إن مساعدها المنزلي الجديد “ينبهك عندما تكون في حاجة إلى ترك المنزل في وقت مبكر لإجراء اجتماع مهم، أو حتى لو كنت على وشك أن تنسى أن الذكرى السنوية الخاصة”.

وتؤكد الشركة أن “اسينشل هوم” يركز على خصوصية المستخدمين، إذ إنه صُمم “للتواصل مباشرةً مع الأجهزة المنزلية الخاصة بك عبر شبكة الإنترنت المنزلية قدر الإمكان من أجل الحد من إرسال البيانات إلى السحابة”. ثم إنه يعتمد على محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به داخل الجهاز.

ويمتاز “اسينشل هوم” الجديد بأنه يعمل بنظام تشغيل خاص، أطلقت عليه الشركة اسم “أمبينت أو إس”، وقالت إنه يقدم نفسه تلقائياً للأجهزة المنزلية الجديدة والحالية ويساعد على ضبطها في لمح البصر.

ولم تكشف الشركة عن سعر أو موعد توفر مساعدها المنزلي الجديد، الذي يُعتقد أن يأتي لمنافسة أمازون إيكو وغوغل هوم.

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