مستغلاً قلة العدد و ارتفاع السعر .. القبض على شخص يؤجر قبوراً بـ 100 ألف ليرة في دمشق

ضبطت سلطات النظام في دمشق شخصاً يقوم بتأجير قبر أحد ذويه مقابل مبلغ مادي يدفع سنوياً، مستغلاً قلة عدد القبور وارتفاع أسعارها.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في محافظة دمشق قوله، إن الشخص يؤجر القبر بمبلغ مائة ألف ليرة سورية سنوياً، مقابل وضع الجثة في القبر، “على أن يتم دفع المبلغ بشكل دوري إلى أن يشاء الله”، الأمر الذي تم اعتباره استغلالاً لحاجة المواطنين.

ويعاني أبناء دمشق خلال دفن موتاهم بسبب قلة المقابر والقبور الفارغة، حيث وصل سعر القبر الواحد إلى مليون ليرة سورية.

وكانت سلطات النظام في دمشق أصدرت تعميماً منعت بموجبه “الاستضافة” في القبر، إلا لأبناء العائلة الواحدة من الأصول والجذور، شريطة إبراز بيانٍ عائلي يثبت صلة القرابة.

عكس السير