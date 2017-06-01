معبر باب الهوى : إرشادات و تعليمات ” زيارة العيد ” للاجئين السوريين في تركيا ( فيديو )

معبر باب الهوى : إرشادات و تعليمات ” زيارة العيد ” للاجئين السوريين في تركيا ( فيديو )

تنويهات :

1- كل من يملك كمليك أو وصل كمليك أو إقامة تركية يمكنه الدخول ضمن زيارة العيد.

2- اذا كانت الكمليك صادرة عن ولاية تركية غير ولاية هاتاي فيتوجب عليكم استخراج اذن سفر داخلي من الأمنيات التركية من نفس ولاية الكمليك.

3- يجب التأكد من تسجيل الكمليك أو الإقامة التركية الخاص بكم ضمن المعبر التركي.

4- يجب التأكد من تسجيل جواز السفر أو الهوية السورية ضمن المعبر السوري.

5- يتوجب تسجيل دور العودة ضمن كراج معبر باب الهوى فور الوصول إلى سوريا.

6- بالنسبة لموضوع البصمة:

– أثناء الخروج الى سوريا لا يوجد تبصيم.

– أثناء العودة الى تركيا سيتم تبصيم الجميع.

7- بخصوص إذن السفر: فهو غير مطلوب أثناء الخروج ، وهو يفيد فقط أثناء التنقل ضمن المحافظات، كما ننصح بالانتباه لمن يريد الحصول على أذن سفر أن لا يذكر بأنه سيستخدمه للخروج الى سوريا، لكن فقط يطلب اذن سفر داخلي الى هاتاي حتى لا يلغى قيد الكيمليك من السيستيم التركي.

المصدر : إدارة معبر باب الهوى

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