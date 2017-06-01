مقتل أحد مؤسسي ” وكالة أعماق ” التابعة لتنظيم ” داعش ” جراء غارة أمريكية في دير الزور

أعلن عدد من النشطاء، يوم الأربعاء، مقتل أحد مؤسسي وكالة “أعماق” الإخبارية التابعة لتنظيم “داعش”، ريان مشعل الذي يعرف باسم “براء كادر”، في غارة شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مدينة الميادين بريف دير الزور.

وتداولت العديد من صفحات فيس بوك التابعة لنشطاء سوريين من بينها ، خبر مقتل مشعل.

وكتبت صفحة “عين على وطن” الإعلامية على فيس بوك أن “مشعل هو أحد مؤسسي وكالة أعماق في “داعش”، وقتل هو وابنته بغارة للتحالف على الميادين بريف دير الزور”.

كما يتم تداول منشور على فيسبوك كتبه شقيق مشعل يؤكد فيه مقتله.

ولم يؤكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أو المرصد السوري لحقوق الإنسان خبر مقتله.

وقال المدير التنفيذي بمجموعة حلب 24 الإخبارية محمد خالد، لوكالة فرانس برس، إن مشعل (31 عاماً) كان ناشطاً إعلامياً معروفاً قبل انضمامه إلى تنظيم “داعش”.

وأضاف “تعرفت عليه بداية عام 2012، وكان من الثوار القدامى بحلب، وعمل ناشطاً إعلامياً في حلب حتى أواخر 2013، عندما أعلن انتقاله إلى (أرض الخلافة) في مدينة الباب في حلب”. (AFP)

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