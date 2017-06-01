مقتل التركية المعروفة باسم ” ذات الوشاح الأحمر ” خلال مشاركتها في الحرب ضد داعش في سوريا

توفيت امرأة تركية هربت من البلاد بعد احتجاجات حديقة جيزي بمدينة اسطنبول التي اندلعت عام 2013 خلال القتال مع وحدات الحماية الكردية في الرقة، ضد داعش.

وسجنت “ايس دينيز كاراكاجيل” لمدة أربعة أشهر وهي في العشرين من عمرها ثم حصلت على إفراج مشروط عام 2014 في انتظار المثول للمحاكمة، حيث كانت تواجه عقوبة السجن لمدة 98 عاماً حال إدانتها.

وكانت تعرف محلياً باسم “الفتاة ذات الوشاح الأحمر” بسبب انتشار صورة لها وهي تضع وشاحاً أحمر خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التركية.

وفرت كاراكاجيل من تركيا وانضمت إلى الحزب الشيوعي اللينيني الماركسي فى العراق، ثم توجهت إلى سوريا للقتال بجانب وحدات حماية الشعب الكردية.

ولقيت كاراكاجيل حتفها يوم الاثنين (29/5) في معارك الرقة، وفقاً للحزب الشيوعي اللينيني الماركسي. (DPA)

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