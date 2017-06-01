مقتل 13 جندياً تركياً إثر اصطدام مروحيتهم بخط توتر عال

قال الجيش التركي في بيان الأربعاء إن 13 جنديا تركيا لقوا حتفهم في سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز كوجار الأربعاء بعد اصطدامها بخط كهرباء للضغط العالي في منطقة سينوب بإقليم شرناق بجنوب شرق تركيا.

وأضاف الجيش في البيان أن الطائرة تحطمت بعد قليل من إقلاعها نحو الساعة 1855 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

وأضاف أن فرق الطوارئ للبحث والإنقاذ أرسلت للمنطقة ويجري تقييم الموقف في موقع الحادث.

وذكرت قناة (سي.إن.إن) ترك أن وزير الدفاع فكري إشيق سيسافر إلى شرناق بينما قالت مصادر بالرئاسة إنه تم إبلاغ الرئيس رجب طيب إردوغان بالحادث عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي الأربعاء. (REUTERS)

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