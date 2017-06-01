ميركل تدعو لمفاوضات سريعة بشأن اتفاقية الاستثمار الأوروبي مع الصين

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للإسراع في إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين الرامية لفتح أسواق الجانبين.

وأشارت ميركل عقب لقائها رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانج اليوم (الخميس) في برلين إلى ضرورة تقديم تنازلات من الجانبين لإبرام الاتفاقية، ولكنها قالت إنها تأمل عند إبرام الاتفاقية في بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين.

وترى الشركات الألمانية والأوروبية بشكل عام أنها لا تحصل على فرص تنافسية عادلة في الصين، رغم تأكيد الأخيرة التي تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، أنها حريصة على التجارة الحرة وتطبيق مبادئ العولمة.

وأكدت القيادة الصينية مؤخراً أكثر من مرة، عزمها الدفع نحو فتح أسواقها مع أوروبا، وذلك كرد فعل على التوجهات الانعزالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتبنى سياسة حماية السوق المحلية الأمريكية من المنافسة الأجنبية.

وأعلن لي التزامه بفتح الأسواق وقال: “الباب يزداد انفتاحاً”. ورأى أن هناك مبالغة من جانب وسائل الإعلام وتضخيماً للاحتكاكات والمشاكل الصغيرة في هذا المجال، وقال إنه من الضروري من أجل المصلحة المتبادلة لتحرير التجارة، تعجيل المفاوضات بشأن اتفاقية لحماية الاستثمارات. كما رأى رئيس الوزراء الصيني، أن الوقت قد حان من أجل التناقش بشأن اتفاقية تجارة حرة بين بلاده والاتحاد الأوروبي وقال إن الصين أبرمت مثل هذه الاتفاقية بالفعل مع أكثر من 20 دولة. (DPA)

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