ميسي يدشن موقعاً و تطبيقاً للهواتف الذكية للتواصل مع محبيه

أطلق اللاعب الدولي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، نجم نادي #برشلونة الإسباني منصته الإلكترونية الجديدة، التي تحتوي على موقعه الرسمي، وتطبيقا رسمياً للهواتف الذكية، لتساعده على التواصل مع معجبيه ومتابعيه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يبلغ عددهم أكثر من 150 مليون شخص في كل أنحاء العالم.

وأعلنت شركة “ليو ميسي ماناجمينت”، بالتعاون مع “غلوبانت”، المنصة الرقمية الجديدة، وموقعها الرسمي سيكون (www.messi.com)، أنه “سيتم إطلاق تطبيق الهواتف المحمولة، على مراحل تدريجية، والذي يتضمن ألعاب من نوع الوقت الحقيقي (real-time game) بتقنية الشاشة الثانية (second screen”.

وقال المدير التنفيذي لشركة “غلوبانت”، مارتين ميغويا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية إن “اختيار شركة ليو ميسي ماناجمينت أن نكون نحن المسؤولين عن منصتها الرقمية شرف كبير وتحد بالنسبة لنا”.

ومن جهتها قالت شركة “ليو ميسي ماناجمينت” في تصريحات نقلتها ذات الوكالة الإخبارية: “نحن متحمسون للغاية لإطلاق منصة رقمية متكاملة ومتقدمة من أجل متابعي ليو، الذين يدعمونه طوال هذه السنوات”.

وسيكون الموقع الإلكتروني بمثابة قناة الاتصال الرئيسية للنجم الأرجنتيني مع متابعيه، وسيتضمن محتواه أخباراً حصرية عن ميسي، وبيانات صحفية ومعلومات عن مؤسسة” ليو ميسي”، وإحصائيات عن مسيرته ومواعيد المباريات المقبلة، ومتابعتها دقيقة بدقيقة.

وسيكون تطبيق الهواتف الذكية متاحاً في المرحلة الأولى في الأرجنتين وإسبانيا، ومنهما بعد ذلك إلى كل بلدان العالم، فيما سيمكن للجميع في أنحاء العالم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني منذ اليوم الأول لإطلاقه.

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