وحدات الحماية الكردية تحذر ” الحشد الشعبي ” العراقي من دخول مناطق سيطرتها في الحسكة

حذر الناطق الرسمي باسم “قوات سوريا الديمقراطية” (وحدات الحماية الكردية)، قوات الحشد الشعبي العراقية من دخول الأراضي التي تسيطر عليها القوات في محافظة الحسكة.

وقال طلال سلو في تصريح لموقع “كردستان 24 “: “سنتصدى لأي محاولة من قبل الحشد الشعبي للدخول لمناطق سيطرة قواتنا.. لن نسمح لأي قوات بالدخول ضمن مناطق سيطرتنا”.

وكان القيادي في الحشد الشعبي وأمين عام منظمة “بدر” هادي العامري قال مؤخرا إن قوات الحشد ستتقدم باتجاه مدينة القائم العراقية المقابلة لمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية، الأمر الذي يجعلها في مواجهة مع “قوات سوريا الديمقراطية” التي تسيطر على ريف محافظة الحسكة الجنوبي الشرقي.

وكانت قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار العراقية قد أعلنت أن قوات الحشد الشعبي ستنسحب من المناطق الحدودية العراقية مع سوريا فور استعادتها من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش). (DPA)

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