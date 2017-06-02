أردوغان : ” لن نسمح للإرهابيين بتشكيل دولة على حدودنا مع سوريا “

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “من ينتظر منّا الصمت إزاء تأسيس دولة إرهابية على حدودنا، يجهلنا”

جاء تصريح أردوغان في كلمته يوم الخميس أمام اجتماع المخاتير في المجمع الرئاسي بأنقرة.

تصريح الرئيس التركي يجدد تأكيد موقف أنقرة “الرافض لتأسيس دولة إرهابية شمالي سوريا التي يسعى لتأسيسها تنظيم ب ي د الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية”، على حد تعبير وكالة أنباء الأناضول.

كما أشار أردوغان إلى السور الذي يتم بناؤه على الحدود التركية مع سوريا، قائلا:” إنه سيمنع عبور الإرهابين والأسلحة من الحدود”.

ولفت أن السوريين الذين عادوا إلى مناطقهم التي تم تطهيرها من الإرهابيين في سوريا يعيشون بأمان في بلادهم الآن، وهو ما يعني أنه “في حال أردنا أن نعيش في أمان في بلادنا، علينا أولا أن نؤمّن الطرف الآخر من الحدود”.

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