ألمانيا : إعادة هندي إلى بلاده بعد زعمه أن زوجته تحمل قنبلة في المطار !

أُعيد رجل هندي يبلغ من العمر 42 سنة، إلى الهند بعد تكراره لمزحة غبية عند نقطة التفتيش الأمني في مطار ميونخ، بينما كان مع أفراد أسرته السبعة متجهين إلى هنغاريا، حيث ادعى رب الأسرة بأن زوجته تحمل قنبلة.

ووفقاً للشرطة الاتحادية الألمانية كان الرجل قد جاء من مومباي بالهند، متجهاً مع أفراد أسرته السبعة إلى بودابست.

وبينما كانت زوجته تقوم بالإجراءات الأمنية الروتينية، أطلق الرجل دعابة غبية، وأعادها عدة مرات، تفيد بأن زوجته تمتلك قنبلة.

بيد أنه تراجع عن ذلك بعد قليل محتجاً بأنها كانت مجرد مزحة، ولكن بعد فوات الأوان.

وسُمح لأفراد أسرته بمتابعة سفرهم إلى هنغاريا، في حين لم يسمح للرجل بمتابعة السفر معهم، وتمت إعادته مباشرة إلى دياره في الهند، بتهمة تعكير صفو السلام العام. (DPA)

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