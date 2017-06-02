ألمانيا : كم تأشيرة ” لم شمل ” أصدرت للسوريين و العراقيين في 2017 ؟

يفيد التقرير أن السفارات الألمانية أصدرت في عام 2016 نحو 50 ألف تأشيرة لسوريين وعراقيين هرب أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا.

ووصل عدد التأشيرات للم الشمل العائلي في 2015 إلى 25 ألفاً.

وتفيد معلومات الحكومة الألمانية أن أوقات الانتظار للحصول على تأشيرة تقلصت بفضل تعيين موظفين إضافيين في السفارات الألمانية ـ ففي التمثيليات بالخارج في تركيا تقلصت تلك الفترة من 12 شهرا في 2016 إلى شهر واحد، وفي القنصلية العامة في أربيل العراقية من أحيانا 18 شهرا في السنة الماضية إلى 7 أشهر في الحاضر.

وتشهد السفارة الألمانية في بيروت إقبالا قويا حيث ينتظر طالب تأشيرة السفر بين تسعة واثني عشرة شهرا.

وليس من حق جميع اللاجئين في ألمانيا استقبال عائلاتهم. فلم الشمل العائلي للسوريين والعراقيين الذين يحملون “إقامة مؤقتة” يُعتبر لاغيا حتى مارس 2018.

ويناقش البرلمان الألماني الخميس مشروع قانون تقدم به حزب الخضر من أجل إلغاء فترة الانتظار لتحقيق لم الشمل العائلي. (KNA-DW)

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