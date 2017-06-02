ألمانيا : مشروع قانون لحظر النقاب أثناء قيادة السيارة

يخطط وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت لحظر تغطية الوجه خلال القيادة عبر ارتداء نقاب أو قناع.

وذكرت صحيفة “زاربروكر تسايتونج” الألمانية الصادرة الجمعة أن الوزير أعد مشروع قانون حول هذا الشأن ينص على تغريم منتهكيه 60 يورو.

وجاء في حيثيات مسودة المشروع أن المخالفات المرورية كثيرا ما يتم رصدها آليا، وأنه عندما يكون الوجه “محجوب بالكامل أو أجزاء مهمة منه” يصبح من الصعب معاقبة المخالفين.

كما ينص مشروع القانون على تشديد العقوبات ضد حالات الالهاء العمد، مثل استخدام الهواتف المحمولة خلال القيادة. (DPA)

عكس السير