” أليانز ستاديوم ” .. الاسم الجديد لملعب يوفنتوس

يطلق اسم شركة التأمين الألمانية أليانز على ملعب نادي #يوفنتوس، بطل #إيطاليا في كرة القدم، ليصبح “أليانز ستاديوم” بدلا من “يوفنتوس ستاديوم”، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، في عقد يمتد حتى سنة 2023.

ويطلق اسم الشركة الألمانية على ملاعب نوادي بايرن ميونخ الألماني ونيس الفرنسي وبارك لندن الذي يحتضن مباريات في الركبي.

وبحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عن الوسيلة الإعلامية الإيطالية المتخصصة “كالشتيو إي فينانتسا”، ستبلغ عائدات هذا الاتفاق ثلاثة ملايين يورو سنويا، لن ينال منها يوفنتوس شيئا، لارتباطه بمجموعة لاغاردير للرياضة والترفيه، التي تدير العلامة التجارية للنادي منذ 2008 ودفعت 75 مليون يورو موزعة على 12 سنة، لإدارة ملعبه الجديد الذي دشن في 2011 ويتسع لـ 41 ألف متفرج.

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