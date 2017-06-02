أمريكا تطمئن تركيا حول الأسلحة الممنوحة لوحدات الحماية الكردية : نحن شفافون .. و أي سلاح يتم تقديمه سوف يسجل

قدم الجيش الأميركي تطمينات إلى تركيا حول إمداد المقاتلين الأكراد (وحدات الحماية الكردية) بسلاح أميركي في قتالهم ضد تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن وصفت أنقرة هذه الخطوة بأنها “خطرة للغاية”.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي في بغداد الكولونيل ريان ديلون “نحن شفافون مع تركيا حول تفاصيل ما نمنحه”.

وأضاف “نحافظ على المسؤولية كاملة في الأسلحة التي نعطيها لقوات سوريا الديموقراطية”.

وتتضمن الأسلحة التي يتم منحها إلى قوات سوريا الديموقراطية قذائف صاروخية مضادة للدروع وصواريخ تاو بالإضافة إلى العربات وبنادق آي-كاي 47 وبنادق أخرى من عيارات أقل.

وقال ديلون إن أي سلاح يتم تقديمه سوف يسجل برقمه التسلسلي.

وأضاف “سوف نحتفظ بهذا في قاعدة بياناتنا، وسوف نشارك هذه المعلومات مع الحلفاء في الشمال الذين يشعرون بالقلق حول الأسلحة التي نقدمها”. (SKYNEWS)

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