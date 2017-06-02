إدارة ترامب تطالب بإعادة فرض حظر دخول مواطني بلدان مسلمة

طلبت وزارة العدل الأمريكية، من المحكمة العليا إعادة فرض حظر دخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة للبلاد، بعد أن علّقت من قبل محكمة الاستئناف.

وأوضحت متحدثة وزارة العدل، سارة آيسغور فلوريس، في بيان لها، إن إدارة بلادها وضعت المرسوم الرئاسي أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأضافت: “طلبنا من المحكمة العليا النظر في هذه القضية الهامة”، معربة عن ثقتها التامة بأن المرسوم الرئاسي الذي من شأنه الحفاظ على أمن الشعب وحماية المجتمع من الإرهاب، يندرج تحت صلاحيات الرئيس ترامب.

ويبلغ عدد أعضاء المحكمة العليا 9 قضاة، 5 منهم ذات توجهات محافظة فيما الأربعة الآخرين من توجهات ليبرالية.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي قرر قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي الأمريكية، ديريك واطسون، تجميد النسخة المعدلة من حظر السفر، الذي أصدره ترامب، في 6 من الشهر ذاته، “إلى أجل غير مسمى”.

ووقع ترامب، في 6 مارس، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، ويبدأ سريانه في 16 من الشهر نفسه.

ويعد هذه الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة “داعش”، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.

وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي وصف بـ”العنصري”، أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه. (ANADOLU)

عكس السير