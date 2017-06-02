السعودية : تنسيق أمني يطيح بوافد يدعي رقية النساء و يتحرش بهن

أطاح التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجبيل السعودية ، وشرطة المحافظة، وبمشاركة لجنة متابعة الرقاة، بوافد (آسيوي الجنسية) يدّعي رقية النساء ويتحرّش بهن.

ووفق ما اوردت صحيفة سبق، حذّر المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ ناصر بن بطي الخالدي؛ من الانخداع والانسياق خلف المشعوذين والسحرة، مبيناً أن مركز الاتصال الموحد بالرئاسة العامة (١٩٠٩) يستقبل البلاغات والشكاوى حول هذه المخالفات، خصوصاً أن النظام يمنع الوافدين من ممارسة الرقية الشرعية.

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