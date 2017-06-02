السعودية : شرطة الرياض تطيح بعصابة تسرق السيارات في نهار رمضان ( فيديو )

أطاحت شرطة الرياض، الجمعة، بعصابة مارست السطو على مركبات متوقفة في أحد الشوارع العامة في حي المربع بمدينة الرياض، واستولوا على ما في داخلها، وتسعى الشرطة للوصول لآخرين متورطين ممن يتلقون منهم المسروقات ويصرفونها من خلال محال يعملون فيها.

وكان اللصوص ظهروا في مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهم ينفذون عمليات السطو.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر أمني في شرطة الرياض، لم يتم الكشف عن هويته: “تم القبض على الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بسرقة مركبات في أحد الشوارع العامة بحي المربع، محاولين فتحها والاستيلاء على ما في حوزة قائديها ومرافقيهم من متعلقات شخصية”.

يذكر أن معدل سرقة السيارات ارتفع في الأعوام الأخيرة بشكل مثير، لتتصدر قائمة الجرائم الأكثر انتشاراً في السعودية، وكشف إحصاء أصدرته وزارة الداخلية عام 2016، سرقة 1134 سيارة، وقع معظمها في المدن الرئيسة في الرياض، والدمام، وجدة، ومكة المكرمة.

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