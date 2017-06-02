السعودية : مقتل مطلوبين في إنفجار سيارة القطيف

قالت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، إن انفجار سيارة في منطقة القطيف، أمس، أسفر عن مقتل شخصين كانا بداخلها.

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أوضح أن السيارة التي تم استخدامها في الهجوم كانت محملة بالذخيرة والأسلحة النارية، وقد سبق الابلاغ عن سرقتها منذ نحو خمسة أشهر.

وأضاف أن “تعامل الجهات الأمنية معها بما يقتضيه الموقف وإعطابها نتج عنه اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل شخصين بداخلها، يجري العمل على التحقق من هويتهما، فيما لم يتعرض أي من المارة أو رجال الأمن لأي أذى”.

هذا ولاتزال التحقيقات مستمرة وسيتم الإعلان عن المستجدات، وفقاً للمتحدث الأمني.

ويعد الهجوم الرابع من نوعه خلال شهر على منطقة القطيف شرق السعودية ذات الأكثرية الشيعية، اذ شهدت المنطقة مؤخرا هجمات عدة استهدفت رجال للأمن .

وأدانت كل من البحرين وقطر الحادث، حيث أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين “صفًا واحدًا مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله”.

بينما أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية”، تضامن الدوحة “ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها”. (ANADOLU)

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