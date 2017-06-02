الصين تفتتح مدينة رياضية مستوحاة من ” شخصية ميسي “

أعلنت مجموعة “ميديابرو” الإسبانية للخدمات التكنولوجية، أن #الصين سوف ستقوم ببناء مدينة رياضية مستوحاة من شخصية النجم الأرجنتيني ومهاجم فريق #برشلونة #ليونيل_ميسي، الذي كان حاضراً أثناء الكشف عن المشروع الضخم.

وستحمل هذه المدينة اسم “Messi Experience Park”، ولا تزال تفاصيل حجم الاستثمار ومكان هذه المدينة غير معلومين حتى الآن، لكنها ستكون أكبر مدينة كرة قدم في العالم.

وتستوحي المدينة فكرتها من الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، كما أنها ستكون حديقة عائلية، وستعمل على تحفيز الشباب الصينيين على المعرفة والشغف بكرة القدم، على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع.

وسيضاف إلى هذه المساحة 50 ألف متر مربع مخصصة لحديقة مغطاة، بالإضافة إلى 25 ألف متر مربع مخصصة لأماكن عامة.

وصرح ميسي بقوله: “أنا ممتن لأنهم فكروا في، كما أنني مندهش من رغبتهم في تنفيذ هذا المشروع، ولا أستطيع أن أصدق مساحته، أتمنى أن يستمتع الشعب الصيني به كثيراً”.

وحضر هذه الفعالية، التي تمت في أحدى أكبر ناطحات السحاب في العاصمة الصينية، العشرات من مشجعي النجم الأرجنتيني، الذي أجاب على أسئلة بعض المشجعين.

كما حضر الحفل سفير الأرجنتين لدى الصين، دييغو راميرو غيلار، وأشاد بدوره باللاعب الأسطوري، ووصفه بأنه “سفير فوق العادة للأرجنتين في العالم ورمز مهم في الصين”. ( EFE )

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