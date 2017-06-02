المتحدث باسم البنتاغون : لن نسمح بتواجد ميليشيات النظام السوري في ” منطقة الفصل ” بالتنف

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الثلاثاء، أن وجود مليشيات مدعومة من قبل إيران ومساندة للنظام السوري قرب منطقة التنف جنوبي سوريا والحدودية مع العراق والأردن، يشكل تهديدا لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون العقيد جيف دافيس في تصريحات صحفية، إن المليشيات المقربة من النظام السوري تواصل حشد قواتها حول المنطقة التي أعلنت الولايات المتحدة أنها منطقة “فاصلة”.

وأضاف دافيس أنهم شاهدوا تلك المليشيات تقوم بدوريات في شمال وغرب التنف، وأن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ألقت منشورات من الجو لتحذيرها من أجل الابتعاد عن المنطقة.

وتابع أنهم يشعرون بالقلق حيال استمرار نقل المليشيات إلى المنطقة رغم إلقاء المنشورات التحذيرية، مشيرا إلى أن قوات التحالف تتواجد في تلك المنطقة منذ أشهر لقتال تنظيم الدولة.

وشدد دافيس على أن التحالف لن يقبل بوجود دوريات لتلك المليشيات في المنطقة، ولن يسمح بوجود تهديد للعناصر المسلحة في منطقة الفصل “فهذا يهدد التحالف”، محذرا في الوقت ذاته من أنه إذا رفضت هذه المليشيات مغادرة المنطقة “فإن الولايات المتحدة ستخطو خطوات في إطار مبدأ حماية القوات”.

عكس السير