اليونان تزيل مخيماً مؤقتاً للاجئين في مطار أثينا القديم

بدأت الشرطة اليونانية يوم الجمعة إزالة مخيم لاجئين مؤقت أقيم في مطار أثينا السابق قبل أكثر من عام.

وتقول السلطات إن نحو 100 لاجئ ومهاجر يعيشون في خيام في هيلينيكون مجمع المطار السابق الذي يضم مواقع مهجورة استخدمت في دورة الألعاب الأولمبية في 2004 انخفاضا من نحو 3000 العام الماضي نقل معظمهم إلى أماكن أخرى.

وانتقدت جماعات حقوقية الأوضاع في المخيم ووصفتها بأنها مؤسفة وغير صالحة للبشر. وتكدس المئات في خيام في صالة الوصول القديمة الصيف الماضي في درجات حرارة شديدة الارتفاع وواجهوا نقصا في الغذاء وموجات من الجريمة والعنف.

وتم إرسالهم إلى هيلينيكون في نوفمبر تشرين الثاني 2015 حينما بدأت الشرطة نقل المئات من الحدود مع مقدونيا.

وتعهدت الحكومة منذ فترة طويلة بإخلاء الموقع الذي وافقت على تأجيره لمستثمرين من القطاع الخاص في إطار خطة إنقاذ مالي لكنها واجهت صعوبة شديدة في إقناع المهاجرين بالانتقال إلى مخيمات أخرى.

ويخشى كثير من المهاجرين، ومعظمهم أفغان لا تنطبق عليهم شروط التسجيل في برنامج أوروبي لإعادة التوطين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من أن الانتقال بعيدا عن أثينا قد يصعب عليهم مغادرة اليونان.

وتقطعت السبل بأكثر من 62 ألف لاجئ ومهاجر في اليونان كانوا في طريقهم إلى شمال أوروبا بعد أن أغلقت دول في البلقان حدودها أمامهم في مارس آذار من العام الماضي. (REUTERS)

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