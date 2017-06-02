” برغر كينغ ” توقف حملة أغضبت ملك بلجيكا

أوقفت شركة #برغر_كينغ للمأكولات السريعة حملة إعلانية في #بلجيكا استخدمت فيها صورة الملك، مما أثار غضبه.

وتلاعبت الشركة في الإعلان بمعنى كلمة كينغ في اللغة الإنكليزية (أي ملك)، وأشارت إلى أن الملك فيليب توج عام 2013، وذلك في معرض الإعلان عن إطلاق علامتها التجارية في بلجيكا هذا الشهر قائلة: “ملكان وتاج واحد. من سيحكم؟ صوت الآن”.

وطلب ممثلون عن الملك فيليب، من الوحدة المحلية لبرغر كينغ المملوكة لشركة رستورانتس براند إنترناشيونال أن تفسر موقفها، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، وقالت متحدثة باسم برغر براند بلجيوم إن الشركة قررت سحب الحملة بعد حديث مع القصر.

ويعرض موقع “هو إز ذا كينغ/ من هو الملك” حاليا صورة شعار الشركة بعد إزالة كلمة كينغ، وإضافة عبارة “لا مكان لملكين في بلجيكا”.

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