بعد أن اتهمتهم روسيا بذلك .. وحدات الحماية الكردية تنفي إجراء محادثات مع ” داعش ” في الرقة و تتهم تركيا

نفت “وحدات الحماية الكردية” إجراء محادثات مع تنظيم “داعش” في الرقة، أو ترك ممرات لخروج مسلحي التنظيم من المدينة.

جاء ذلك النفي في تصريح نقلته وكالة “انترفاكس” عن متحدث باسم الوحدات.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول الجهة التي من الممكن أن تكون قد بدأت محادثات مع مسلحي التنظيم لضمان خروج آمن لهم من الرقة، قال المتحدث إن “اللاعبين في سوريا كثر”، مرجحا أن تكون الحكومة التركية قد أجرت اتصالات مع التنظيم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد تحدثت في وقت سابق عن وجود اتفاقية بين قيادة الفصائل الكردية التابعة لـ “قوت سوريا الديمقراطية”، وممثلين عن تنظيم داعش، لضمان خروج آمن لمسلحي التنظيم جنوب المدينة، وقررت الوزارة بعد حصولها على هذه المعلومات، منع مسلحي التنظيم من الخروج في اتجاه الجنوب. (RT)

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