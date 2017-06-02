بوتين يكشف عن عدد محاولات الاغتيال التي تعرض لها !

أعلن الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين خلال مقابلة تلفزيونية تبث قريباً عن تعرضه لعدة محاولات اغتيال، مضيفاً أنه تحدث مع الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، أكثر المتعرضين لمحاولات الاغتيال في العالم عن الأمر.

وفي اللقاء المرتقب بثه يوم الثاني عشر من الشهر الجاري، مع المخرج الأمريكي المثير للجدل اوليفر ستون، والذي نشرت وسائل إعلام روسية مقتطفات منه، قال بوتين إنه مسرور بأداء حرسه الخاص، ويثق بهم.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان بوتين يعرف ما هو مصيره، قال: “إن الله وحده يعلم مصيرنا”.

ونفى بوتين خلال المقابلة أن مخابرات بلاده تتجسس على حلفائها، لأن خطوات كهذه قد تلحق ضرراً بأمن روسيا القومي.

وأضاف بوتين: “أعتقد أن المخابرات الروسية تقوم بوظائفها بشكل جيد، وفي إطار القانون حصراً، كما أن التجسس على الحلفاء أمر غير لائق، يؤدي إلى نسف الثقة ويلحق ضرراً، في نهاية المطاف، بأمنك القومي”.

وحول عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، قال بوتين” “سنودن ليس خائناً، ولم يبع مصالح بلاده كل ما قام به، كان في العلن” إلا انه أبدى عدم موافقة على ما فعله أيضاً.

يذكر أن الولايات المتحدة تسعى للقبض على سنودن في أعقاب نشره عبر وسائل الإعلام سلسلة من المواد السرية تكشف عن قيام كل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بالتجسس على الحكومات والأفراد عبر الإنترنت.

وقضى سنودن فترة في موسكو قبل أن يتوجه إلى لندن ويلجأ إلى سفارة الاكوادور هناك. (DPA)

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