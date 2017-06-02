تشافي : أتمنى فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

قال القائد السابق لـ #برشلونة الإسباني، #تشافي_هيرنانديز إنه يود أن يرى حارس وقائد #يوفنتوس جيانلويجي بوفون يرفع كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليتوج مسيرته الطويلة.

ويلتقي يوفنتوس مع ريال مدريد في كارديف السبت المقبل في نهائي دوري الأبطال، في ظل سعي النادي الإيطالي للتتويج بلقب الأول في البطولة منذ 21 عاماً.

وكان تشافي قائداً لبرشلونة حينما هز الفريق الكاتالوني شباك بوفون ثلاث مرات في الفوز 3-1 على يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال قبل عامين.

وقال اللاعب الإسباني: “أود أن أرى بوفون يفوز بدوري الأبطال.. وباعتباري مشجعاً لبرشلونة من المنطقي والطبيعي أني أريد الفوز ليوفنتوس وبوفون بالإضافة إلى زميلي السابق في برشلونة داني ألفيس لاعب يوفنتوس حالياً”.

وأضاف تشافي: “إنه لاعب مثير للإعجاب وأحدث الفارق في المسيرة نحو المباراة النهائية مع فريقه كما تربطني علاقة جيدة به.. لذلك ولأسباب عديدة اخرى أتمنى فوز يوفنتوس”.

وتابع لاعب الوسط: “أرى أن الحظوظ ستكون متساوية بين الفريقين في كارديف.. معروف أن أي مباراة نهائية عادة ما يصعب توقع نتيجتها ولا يكون فيها فريق مرشح بقوة.. قدم يوفنتوس أداء جيداً وحقق نتائج ممتازة في السنوات الأخيرة وهو ناد كبير لم يتمكن من الفوز بدوري الأبطال منذ سنوات عديدة.. أما ريال مدريد فهو أيضاً قوي للغاية وقد تعاقدوا مع لاعبين جيدين لذلك أعتقد أننا سنشاهد مباراة كبيرة”.

وأشاد اللاعب المتوج بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا مع منتخب إسبانيا بالعديد من لاعبي يوفنتوس وعلى رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا ومواطنه غونزالو هيغواين، ومن ريال مدريد كريم بنزيما وإيسكو ولوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو. ( reuters )

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