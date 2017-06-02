جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي تمنح لفرانشيسكو توتي في كارديف

ينال الايطالي #فرانشيسكو_توتي الذي خاض الاحد مباراته الاخيرة مع فريقه السابق #روما، جائزة رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم غدا السبت على هامش المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في عاصمة ويلز #كارديف.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي (ويفا) السلوفيني الكسندر تشيفيرين في تصريح من كارديف “ان جائزة رئيس الاتحاد الاوروبي (لم يتم تقديمها منذ 2014) تأتي مكافأة لانجازات غير عادية، لصاحب مسيرة مهنية محترفة وشخصية مثالية. هذه الصفات جسدها فرانشيسكو توتي، الرجل الذي خصص زهاء ربع قرن من حياته للعب للفريق الاحب الى قلبه روما (…) تهانينا فرانشيسكو لهذه المسيرة الرائعة، ولولائك وتفانيك الاستثنائي لروما ولكرة القدم”.

وسبق للجائزة التي تأسست في 1998، ان منحت للراحل الهولندي يوهان كرويف (2013)، والالماني فرانتس بكنباور (2012)، والانكليزي بوبي تشارلتون (2009)، والفرنسي غي رو (2000).

ومنحت الجائزة للمرة الاخيرة في 2014 للتشيكي جوزف مازوبوست (ولد في 1931 وتوفي في 29 حزيران/يونيو 2015). وقد حجبت الجائزة بعد توقيف الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني في تشرين الاول 2015.

وكان توتي خاض الاحد الماضي عن عمر 40 سنة، مباراته رقم 786 والاخيرة مع روما. ومن ابرز انجازاته احراز كأس العالم 2006 مع ايطاليا، وبطولة ايطاليا 2001 مع روما. ( AFP )

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