جامعة في تركيا تدشن برنامجاً لتعليم مئات السوريين اللغة التركية

دشنت جامعة “حران” بولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، يوم الخميس، برنامجا لتدريب 524 شخصاً، بهدف إعدادهم لتعليم اللغة التركية للاجئين السوريين الموجودين في البلاد.

والبرنامج يجري تنظيمه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التعليم التركية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، من أجل دمج الأطفال السوريين في النظام التعليمي التركي.

من جانبه، أكد رئيس جامعة حران، رمضان طاش ألتين، الأهمية الكبيرة التي يوليها المسؤولون الأتراك لتعليم الأطفال السوريين.

جاء ذلك في حفل أقيم اليوم في أحد المراكز التعليمية في شانلي أورفا بمناسبة تدشين البرنامج التدريبي.

وأشار طاش ألتين، أن الجامعة التي يترأسها تقدم دورات بمستويات مختلفة في اللغة التركية للسوريين.

وشدد على أن “تعلم التركية بات أمرا هاما وملحا للسوريين”.

بدوره لفت مدير التعليم في الولاية شرف الدين طوران، إلى أن “تعلم السوريين للغة التركية سيسهل عليهم أمورهم الحياتية”.(ANADOLU)

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