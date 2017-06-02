روسيا تستأنف استيراد المنتجات الغذائية من تركيا

قررت الحكومة الروسية استئناف استيراد المنتجات الغذائية من تركيا بدءا من اليوم الجمعة، بعد حظرها، وفقا لقرار نشرته الحكومة على موقعها الرسمي بالانترنت.

ويسمح للتجار الروس استيراد كافة المنتجات الغذائية من تركيا باستثناء البندورة، التي جدد وزير الزراعة الروسي ألكساندر تكاتشيف أمس القيود المفروضة على استيرادها لمدة ثلاثة سنوات أخرى.

وتعود العلاقات التركية الروسية الى طبيعتها بعد احتقان شهدته جراء اسقاط تركيا مقاتلة روسية قادمة من سوريا انتهكت مجالها الجوي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، اندلعت على إثرها أزمة سياسية واقتصادية بين البلدين، ما لبثت ان تحولت إلى علاقات شراكة في منصة الاستانة حول الملف السوري.

وتعود بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية إلى إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية يونيو/حزيران عام 2016، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل؛ ليتم إثر ذلك اتخاذ خطوات سريعة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها. (ANADOLU)

عكس السير