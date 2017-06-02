روسيا : لا نعتزم استخدام الفيتو ضد قرار لمعاقبة كوريا الشمالية

أعلنت الخارجية الروسية، الجمعة، أن موسكو لا تعتزم استخدام حق النقض ضد مشروع قرار في #مجلس_الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية، بحسب وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله، إن بلاده لا تعتزم استخدام حق النقض ضد مشروع قرار مجلس الأمن بخصوص معاقبة بيونغ يانغ، وإنها تعتقد أنه سيتم تبني هذا المشروع.

وبحسب روسيا اليوم، أكد غاتيلوف أن الجلسة المخصصة للنظر في مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة مقرر عقدها اليوم.

وأضاف أن طرح الوثيقة للتصويت جاء بعد مشاورات لصياغة نصها، لافتا إلى أن النص المطروح أخذ قلق موسكو من بعض النقاط بالحسبان، وتابع أن الجانب الروسي يعمل حاليا على تنسيق التفاصيل المتبقية مع الشركاء، ويأمل التوصل إلى توافق حول الوثيقة وتبنيها في نهاية المطاف.

وكانت واشنطن أعدت مشروع القرار الذي ينص على فرض عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ، رداً على استمرار عمليات إطلاق الصواريخ البالستية من كوريا الشمالية، بحسب روسيا اليوم.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة شملت مؤسسات وأشخاصاً لهم علاقة بكوريا الشمالية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليوم، أن قرار العقوبات اتخذ على خلفية انتهاك #كوريا_الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومواصلة بيونغ يانغ أنشطتها المتعلقة بتطوير برنامجها لأسلحة التدمير الشامل.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً قصير المدى، فجر الاثنين الماضي، في أحدث حلقة من سلسلة تجارب صاروخية تتحدى الضغوط والتهديدات العالمية بفرض مزيد من العقوبات عليها. (ANADOLU)

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