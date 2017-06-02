معتقل سابق في ” مسلخ صيدنايا البشري ” : ” كنا نشم رائحة احتراق لحم آدمي ” ! ( فيديو )

صحيفة ” تلغراف ” البريطانية عن معتقل سابق في صيدنايا : ” كنا نشم رائحة احتراق لحم آدمي ” ( فيديو )
عن المحرقة البشرية في سجن صيدنايا
واشنطن: نظام الأسد أنشأ محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا
الأسد حول سجن صيدنايا إلى مسلخ بشري
الفيلم الكامل لمنظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا بعنوان : “المسلخ البشري”
هذا ما يحدث على بعد بضعة كيلو مترات من سجن صيدنايا حيث يقتل السوريون و يحرقون
عكس السير
قيم الخبر
يعني عاساس ما بيعرفوا شو عم بيصير بسجون الاسد منذ خمسون عاما .. كلكم شركاء
نعم…القصص الاودیسیة…
بعد القضاء على حكم العصابة العلوية وعلى.ال الجحش ومخلوف وشاليش باْذن الله سوف تنكشف الكثير الكثير من الخفايا وعن أشكال اختفاء المعتقلين وعن أساليب التعذيب المخيفة الي كانت تُمارس بحقهم . وكيف كان يجري التخلص منهم …..
الكزب عم ينقط من وشو تنقيط … تفيه عشهود الزور