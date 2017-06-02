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معتقل سابق في ” مسلخ صيدنايا البشري ” : ” كنا نشم رائحة احتراق لحم آدمي ” ! ( فيديو )

‏11 ساعة مضت أهم الأخبار, حوادث 4 تعليقات

صحيفة ” تلغراف ” البريطانية عن معتقل سابق في صيدنايا : ” كنا نشم رائحة احتراق لحم آدمي ” ( فيديو )

عن المحرقة البشرية في سجن صيدنايا

واشنطن: نظام الأسد أنشأ محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا

الأسد حول سجن صيدنايا إلى مسلخ بشري

الفيلم الكامل لمنظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا بعنوان : “المسلخ البشري”

هذا ما يحدث على بعد بضعة كيلو مترات من سجن صيدنايا حيث يقتل السوريون و يحرقون

عكس السير

4 تعليقات

  1. حكام عرب خونه
    يونيو 2, 2017 , 11:24 م في 11:24 م

    يعني عاساس ما بيعرفوا شو عم بيصير بسجون الاسد منذ خمسون عاما .. كلكم شركاء

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  2. من اللاذقیة(انا الاصل و الباقی فرع)
    يونيو 3, 2017 , 2:02 ص في 2:02 ص

    نعم…القصص الاودیسیة…

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  3. حميماتي
    يونيو 3, 2017 , 2:10 ص في 2:10 ص

    بعد القضاء على حكم العصابة العلوية وعلى.ال الجحش ومخلوف وشاليش باْذن الله سوف تنكشف الكثير الكثير من الخفايا وعن أشكال اختفاء المعتقلين وعن أساليب التعذيب المخيفة الي كانت تُمارس بحقهم . وكيف كان يجري التخلص منهم …..

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  4. سلام
    يونيو 3, 2017 , 3:15 ص في 3:15 ص

    الكزب عم ينقط من وشو تنقيط … تفيه عشهود الزور

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