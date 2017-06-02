سيبدأ دورة ” طبخ ” تستمر 3 سنوات .. ألمانيا : لاجئ سوري يتحدث عن تجربة اندماجه و عمله و تعلمه للغة

دفع حب الطبخ لاجئاً سورياً يعمل مساعداً في مطبخ مستشفى في بلدة برلهبرغ شرقي ألمانيا، للتسجيل بدورة تدريبية في هذا المجال، يلتحق بها بعد شهرين.

صحيفة “إس فا تست” الألمانية المحلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، سيبدأ مطلع آب المقبل، دورة في في الطهي تستمر لثلاث سنوات.

وذكرت الصحيفة أن ريناس لاجئ كردي سوري، عمل لمدة خمس سنوات نادلاً في مطعم في دمشق، لكن الحرب دمرت حياته، قبل أن يغادر إلى تركيا ويكتسب المزيد من الخبرة في هذا المجال أيضاً.

وتوجه الشاب من تركيا إلى ألمانيا، حيث تقدم بطلب اللجوء وأقام في مدينة كارشتات مع ابن عمه.

وبفضل دورة اللغة، أصبح الشاب يفهم ويتحدث الألمانية بشكل أفضل، ونقلت الصحيفة عن ريناس: “شعرت في البداية في الملل ثم قادني هذا الشعور إلى القيام بفترة تدريب لمدة ستة أسابيع، وسرعان ما وجدت متعة في العمل، وعلاوة على ذلك أتعلم في المطبخ اللغة الألمانية بشكل أسرع وأفضل”.

من جهته امتدح رئيس المطبخ تفاني ريناس في العمل وقال: “أنا أقدر التزامه بالمواعيد واجتهاده”.

عكس السير